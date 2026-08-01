Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с пассажирами в Запорожье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара ВСУ по автобусу с работниками предприятия в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Источник: Life.ru

Атака произошла на трассе Весёлое — Днепрорудное возле села Малая Белозёрка. Украинский дрон поразил пассажирский транспорт, в результате чего погиб один человек. Пострадали 12 человек.

Следователи осматривают место происшествия, собирают доказательства и устанавливают тип применённого аппарата.

«Действиям лиц из числа представителей ВФУ, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка», — сказано в публикации.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Киев ответит за атаки на пассажирские автобусы в России. Дипломат напомнила об ударах дронов по рейсовому автобусу в Шебекино (Белгородская область) и пассажирскому транспорту в Горловке (ДНР), где пострадали пять человек.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше