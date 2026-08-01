СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с пассажирами в Запорожье

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Киев ответит за атаки на пассажирские автобусы в России. Дипломат напомнила об ударах дронов по рейсовому автобусу в Шебекино (Белгородская область) и пассажирскому транспорту в Горловке (ДНР), где пострадали пять человек.