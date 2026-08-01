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Три человека ранены в результате атаки ВСУ 1 августа на Белгородскую область

Под ударами беспилотников ВСУ оказались два муниципалитета Белгородской области. В результате атак пострадали три мирных жителя, сообщили в оперативном штабе региона.

В городе Шебекино беспилотник атаковал территорию промышленного предприятия. В результате удара трое мужчин получили множественные осколочные ранения. Бригады скорой помощи доставили пострадавших в районную больницу. По оценке врачей, состояние двоих из них оценивается как тяжёлое.

В том же городе при падении второго беспилотника повреждена крыша надворной постройки. Жертв и пострадавших там нет. Кроме того, повреждены три грузовых автомобиля, один из которых загорелся.

В Белгородском округе, в посёлке Октябрьский, FPV-дрон взорвался вблизи социального объекта. Повреждено остекление здания.

«Информация о последствиях уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее в Запорожской области украинский дрон атаковал рейсовый автобус — один человек погиб, 12 пострадали. Автобус вёз работников Днепрорудненского железорудного комбината со смены домой. Всё случилось на трассе Весёлое — Днепрорудное, недалеко от села Малая Белозёрка. В салоне находились 56 человек — 55 пассажиров и водитель.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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