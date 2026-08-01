Экс-бойца «Кракена*» подозревают в убийстве сына воротилы из Краматорска на Бали

Напомним, что в феврале на Бали произошла резонансная криминальная история с участием выходцев с Украины. По данным СМИ, 28-летнего украинца Игоря Комарова похитили неизвестные. Его знакомому Ермаку Петровскому удалось скрыться. Злоумышленники потребовали за пленника $10 млн и распространяли видео, на которых мужчина рассказывал о пытках и просил прощения у обманутых россиян. Позднее возле пляжа Кетевел в округе Гианьяр обнаружили расчленённое тело Комарова.