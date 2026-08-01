Полиция ответила на слухи о «беглом преступнике» после массовых проверок авто в Семее

Так, горожанка в соцсетях сообщила, что своими глазами видела, как на мосту сотрудники полиции массово останавливали автомобили и проверяли, в том числе открывали багажники.
"Люди говорят, что якобы из мест лишения свободы или из-под стражи кто-то сбежал. Но это всего лишь слухи, никакой официальной информации нет.
Если действительно проводится операция по поиску опасного человека, почему об этом не сообщают жителям? Почему людей просто останавливают и досматривают автомобили, но никто не объясняет, что происходит?" — задается вопросами женщина.
Она попросила официально прокомментировать ситуацию.
На пост ответили в ДП области Абай. В ведомстве сообщили, что с 30 июля на территории региона проводится Единый день профилактики, в рамках которого сотрудниками полиции осуществлялись профилактические мероприятия, направленные на обеспечение общественной безопасности, предупреждение правонарушений и преступлений.
"В ходе профилактических мероприятий действительно проводились розыскные мероприятия по установлению местонахождения 20-летнего гражданина, самовольно покинувшего медицинское учреждение. Данный факт не имеет отношения к побегу из мест лишения свободы или из-под стражи.
Оснований для беспокойства граждан нет. Просим жителей и гостей региона доверять исключительно официальным источникам информации и воздерживаться от распространения непроверенных сведений, способных вызвать необоснованную тревогу среди населения", — призвали в ДП области Абай.