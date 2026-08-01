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Развожаев: из-за атаки ВСУ по Севастополю погибла женщина, еще 2 человека ранены

Развожаев уточнил, что жертвой удара ВСУ стала 60-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе минувшей ночью произошла трагедия в результате атаки ВСУ. Один человек погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».

Глава региона сообщил, что жертвой атаки стала 60-летняя женщина. Он выразил соболезнования всем родным и близким погибшей. Также губернатор уточнил, что среди пострадавших — 79-летний мужчина, которого с множественными осколочными ранениями доставили в больницу, и 55-летняя женщина, получившая ожоги.

По словам Михаила Развожаева, сбитые беспилотные летательные аппараты были начинены взрывчаткой и специальными поражающими элементами. Спасательная служба Севастополя уже провела предварительный осмотр места происшествия.

В результате инцидента полностью сгорели два частных жилых дома и один легковой автомобиль. Кроме того, повреждения получили еще 15 машин и три частных домовладения. Сейчас специалисты оценивают масштаб ущерба и продолжают работы на месте.

Ранее аналогичная печальная новость пришла из Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что там скончался житель Дмитровского района, который ранее получил тяжелые ранения в результате атаки украинского беспилотника.

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