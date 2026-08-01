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В Омской области два водителя сбили детей-велосипедистов за минувшие сутки

Детям потребовалась помощь врачей.

Источник: Om1 Омск

За минувшие сутки в Омской области произошли два ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов. В обоих случаях детям потребовалась медицинская помощь.

Первое происшествие случилось в селе Красный Яр Любинского района. По предварительным данным, на улице Октябрьской водитель автомобиля ВАЗ-2111, 1955 года рождения, сбил велосипедиста 2012 года рождения, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись.

Второе ДТП произошло в Омске на дороге в направлении поселка Черемуховское, в районе СНТ «Звездочка». По предварительной информации, водитель автомобиля Chery 1978 года рождения допустил наезд на велосипедиста 2013 года рождения. Мальчику понадобилась медицинская помощь.

Причины и обстоятельства обоих происшествий устанавливаются.

В Госавтоинспекции Омской области напомнили родителям о необходимости регулярно объяснять детям правила безопасного поведения на дороге. В ведомстве подчеркнули, что при пересечении проезжей части велосипед необходимо вести рядом с собой.