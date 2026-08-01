Водителя наказали за нарушения ПДД после видео в соцсетях в Казахстане

«В ходе проверки установлено, что 38-летний водитель управлял транспортным средством, не пристегнувшись ремнем безопасности, а также пользовался телефоном во время движения. Кроме того, пассажиры автомобиля также не были пристегнуты ремнями безопасности», — говорится в сообщении в субботу.