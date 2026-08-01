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Водителя наказали за нарушения ПДД после видео в соцсетях в Казахстане

Астана. 1 августа. КазТАГ — 38-летнего водителя привлекли к административной ответственности после того, как в социальных сетях появилось видео с нарушениями правил дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

Источник: polisia.kz

«В ходе проверки установлено, что 38-летний водитель управлял транспортным средством, не пристегнувшись ремнем безопасности, а также пользовался телефоном во время движения. Кроме того, пассажиры автомобиля также не были пристегнуты ремнями безопасности», — говорится в сообщении в субботу.

По данным полиции, личность водителя установили сотрудники батальона патрульной полиции. В отношении него составлены административные протоколы по выявленным нарушениям в соответствии с КоАП РК.

К административной ответственности также привлечены пассажиры, не использовавшие ремни безопасности.