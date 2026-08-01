Глава Башкирии Хабиров заявил о задымлении в промзоне Уфы после атаки БПЛА

Средства ПВО отразили атаку беспилотников на Уфу. Однако обломки БПЛА упали на территории промзоны, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
«Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление», — написал чиновник в Telegram. По его данным, погибших и пострадавших нет.
Экстренные службы ликвидируют последствия атаки. Другие подробности не приводятся.
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