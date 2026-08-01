Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии Хабиров заявил о задымлении в промзоне Уфы после атаки БПЛА

Средства ПВО отразили атаку беспилотников на Уфу. Однако обломки БПЛА упали на территории промзоны, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

Средства ПВО отразили атаку беспилотников на Уфу. Однако обломки БПЛА упали на территории промзоны, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Из-за упавших обломков сбитого беспилотника на территории промзоны возникло задымление», — написал чиновник в Telegram. По его данным, погибших и пострадавших нет.

Экстренные службы ликвидируют последствия атаки. Другие подробности не приводятся.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше