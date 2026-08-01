Задержанный по делу об убийстве россиян в Паттайе оказался серийным убийцей

Как рассказал следователям Тхонг, Понг отвел россиян в лесополосу, где застрелил Романа, после чего приказал сообщнику принести лопату. Когда тот вернулся, молодой человек уже был мертв, а Диана лежала без движения. По указанию Понга мужчины выкопали яму глубиной около метра и спрятали в ней тела.