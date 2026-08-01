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Задержанный по делу об убийстве россиян в Паттайе оказался серийным убийцей

Задержанный в Таиланде по делу об убийстве двух россиян 43-летний Тхана Кыттхонг по прозвищу Понг оказался причастен как минимум к пяти убийствам. Об этом сообщает Thairath.

Задержанный в Таиланде по делу об убийстве двух россиян 43-летний Тхана Кыттхонг по прозвищу Понг оказался причастен как минимум к пяти убийствам. Об этом сообщает Thairath.

По данным следствия, утром 26 июля мужчина вместе с 39-летним сообщником Тхонгчаем Синином, известным как Тхонг, остановил мотоцикл 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа, представившись полицейскими. Затем злоумышленники надели на юношу наручники и под угрозой оружия заставили обоих отправиться с ними на окраину Паттайи.

Как рассказал следователям Тхонг, Понг отвел россиян в лесополосу, где застрелил Романа, после чего приказал сообщнику принести лопату. Когда тот вернулся, молодой человек уже был мертв, а Диана лежала без движения. По указанию Понга мужчины выкопали яму глубиной около метра и спрятали в ней тела.

После преступления подозреваемые попытались скрыть следы и разобрали, предположительно, арендованный россиянами мотоцикл, рассчитывая продать запчасти. Покупатель отказался приобретать детали из-за сомнений в их происхождении, после чего сообщники вывезли разобранный транспорт к старому кладбищу на юге Паттайи и закопали его, передает газета.

Диана и Роман Назимовы собирались в круглосуточный магазин, и примерно спустя полчаса девушка отправила матери короткое сообщение с текстом «Срочно!». Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».