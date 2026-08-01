За минувшие сутки в Пермском крае утонули 3 человека

Купание в прикамских водоёмах закончилось смертью для трёх человек за минувшие сутки, сообщает ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
Один человек утонул на реке Сайгатка в Чайковском. Две трагедии произошли в Перми. К одному несчастному случаю привело плавания на сапборде без спасательного жилета.
В МЧС напомнили о мерах безопасности на воде. Нельзя оставляй детей у воды без присмотра, купаться в необорудованных местах, уставшим, перегревшимся или в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо надевать спасательный жилет.
Напомним, в Усольском карьере 28 июля утонула 13-летняя девочка, мечтавшая стать воспитателем. В материале «В омут с головой. Учёные назвали места, где смертельно опасно купаться» профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности» ПНИПУ Нина Вишневская рассказала, как избежать опасных мест на воде и что делать, если оказался в беде.