Криминальный синдикат разоблачили полицейские Волгоградской области

Волгоградские борцы с коррупцией и преступлениями в финансовой сфере раскрыли аферу с банкротством.
Как сообщили накануне в ГУ МВД по Волгоградской области, мошенническую схему организовала семейная пара. Супруги владели фирмой по списанию долгов.
«Арбитражные управляющие наняли в штат своей конторы семь юристов и брокеров и развернули теневой конвейер», — уточняют в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Со временем сообщники подыскали ещё семерых помощников, которые планировали объявить себя банкротами. От их имени фирма предоставила в банки фиктивные справки о доходах для получения кредитов и клиентам были выданы крупные суммы.
По данным следствия, возвращать деньги получатели изначально не собирались, рассчитывая объявить себя финансово несостоятельными и с помощью организаторов схемы аннулировать задолженности.
Всего ущерб финансовым организациям составил больше 30 млн рублей.
Фигурантами уголовного дела стали 16 участников криминального синдиката. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее лжепредставители Госуслуг украли у волгоградки более 6 млн рублей.