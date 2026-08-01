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Криминальный синдикат разоблачили полицейские Волгоградской области

Арбитражные управляющие наняли в штат своей конторы семь юристов и брокеров и развернули теневой конвейер.

Волгоградские борцы с коррупцией и преступлениями в финансовой сфере раскрыли аферу с банкротством.

Как сообщили накануне в ГУ МВД по Волгоградской области, мошенническую схему организовала семейная пара. Супруги владели фирмой по списанию долгов.

«Арбитражные управляющие наняли в штат своей конторы семь юристов и брокеров и развернули теневой конвейер», — уточняют в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Со временем сообщники подыскали ещё семерых помощников, которые планировали объявить себя банкротами. От их имени фирма предоставила в банки фиктивные справки о доходах для получения кредитов и клиентам были выданы крупные суммы.

По данным следствия, возвращать деньги получатели изначально не собирались, рассчитывая объявить себя финансово несостоятельными и с помощью организаторов схемы аннулировать задолженности.

Всего ущерб финансовым организациям составил больше 30 млн рублей.

Фигурантами уголовного дела стали 16 участников криминального синдиката. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее лжепредставители Госуслуг украли у волгоградки более 6 млн рублей.