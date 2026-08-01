На ЕКАДе столкнулись два грузовика

В субботу, 1 августа, на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге произошла авария на участке в сторону Пермского тракта. Там столкнулись два грузовика. Машины получили серьезные повреждения. По данным отделения пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга в аварии никто не пострадал.