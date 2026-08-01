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На ЕКАДе столкнулись два грузовика

В столкновении грузовиков на ЕКАДе никто из людей не пострадал.

Источник: Инцидент Екатеринбург

В субботу, 1 августа, на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге произошла авария на участке в сторону Пермского тракта. Там столкнулись два грузовика. Машины получили серьезные повреждения. По данным отделения пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга в аварии никто не пострадал.

— Сотрудники ДПС выезжали на место провели необходимые действия по оформлению ДТП в базе учета и помогли водителям составить процессуальные документы, — уточняют в Госавтоинспекции Свердловской области.

В Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения выдерживать безопасную дистанцию до двигающегося впереди транспорта и соблюдать меры предосторожности во время движения.