На ЕКАДе столкнулись два грузовика

В субботу, 1 августа, на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге произошла авария на участке в сторону Пермского тракта. Там столкнулись два грузовика. Машины получили серьезные повреждения. По данным отделения пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга в аварии никто не пострадал.
— Сотрудники ДПС выезжали на место провели необходимые действия по оформлению ДТП в базе учета и помогли водителям составить процессуальные документы, — уточняют в Госавтоинспекции Свердловской области.
В Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения выдерживать безопасную дистанцию до двигающегося впереди транспорта и соблюдать меры предосторожности во время движения.