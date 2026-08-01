В Сеуте начали установку новых заграждений в море из-за наплыва мигрантов

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Испанские власти начали установку новых заграждений у пирса в Сеуте на фоне наплыва мигрантов, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на правительство Испании.
«В 7:50 утра (8:50 мск — ред.) началась установка сдерживающих барьеров на пирсе Тарахаль в Сеуте», — говорится в сообщении агентства.
Как уточняет Europa Press, барьер состоит из надувного заграждения длиной 500 метров, высотой от 30 до 70 сантиметров с подводной частью глубиной до одного метра, а также из линии закрепленных на дне буев. Между элементами заграждения предусмотрен проход, который позволит катерам Гражданской гвардии обеспечивать охрану границы.
«Правительство отмечает, что ночь в Сеуте прошла “нормально”, и добавляет, что въезд (мигрантов — ред.) полностью прекратился, а выезды в Марокко продолжались “без каких-либо заметных инцидентов”», — пишет агентство.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Телеканал RTVE со ссылкой на МВД Испании сообщил, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко.