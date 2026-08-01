Минчанин заплатил почти 10 000 рублей после одной поездки в такси. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.
Житель Минска распивал дома алкоголь. В какой-то момент он решил поехать к своему другу, с которым договаривался утром поехать на кладбище, и вызвал такси.
Садясь в автомобиль, 40-летний мужчина предупредила таксиста, что за поездку заплатит его друг. Минчанин сел на заднее сиденье, попросил водителя включить музыку и начал пить водку, которую взял с собой из дома.
Автомобиль ехал на скорости около 90 километров в час по МКАД и фигуранту вдруг стало скучно, его обидело, что таксист не общался с ним. Приблизившись к водителю, минчанин ударил его кулаком по затылку и дважды в шею. Следующие пять ударов пришлись в спину. После этого пассажир стал выкручивать таксисту руку, которой тот прикрывал голову.
Водитель потерял управление, врезался в барьерное ограждение, повредив кузов и фару. После случившегося минчанин вышел из авто и пошел в сторону съезда с МКАД.
Проезжавший мимо водитель остановился, расспросил у таксиста о случившемся и позвонил в милицию. Фигурант был задержан, в отношении него завели уголовное дело. В момент поездки конфликта между минчанином и таксистом не было.
Заместитель прокурора Фрунзенского района Андрей Сербун уточнил, что мужчине предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия и повреждением чужого имущества (хулиганстве) по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса.
Минчанин полностью признал вину, ущерб 6862,11 рубля добровольно возместил. Кроме того, он выплатил водителю такси 3000 рублей в счет материальной компенсации морального вреда.
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