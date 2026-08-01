Минчанин заплатил почти 10 000 рублей после одной поездки в такси

Автомобиль ехал на скорости около 90 километров в час по МКАД и фигуранту вдруг стало скучно, его обидело, что таксист не общался с ним. Приблизившись к водителю, минчанин ударил его кулаком по затылку и дважды в шею. Следующие пять ударов пришлись в спину. После этого пассажир стал выкручивать таксисту руку, которой тот прикрывал голову.