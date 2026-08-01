Волгоградку задержали за фото пожара на складе Wildberries 31 июля

В Волгограде женщина поделилась со своими соседями в общедомовом чате фотографиями пожара на складе Wildberries после атаки БПЛА на город 31 июля 2026 года и в тот же день была задержана за распространение запрещенного контента. Постановлением губернатора жителям региона давно запретили снимать атаки и их последствия, но еще не все жители поняли, насколько все серьезно. Многие продолжают выкладывать в соцсети фото и видео летящих дронов, ракет, взрывы и разрушения.