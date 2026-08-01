Собянин: В июле 6225 БПЛА летело в сторону Московского региона

В июле в сторону Московского региона летело 6225 беспилотников. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.
«В период с 00:00 1 июля по 23:59 31 июля в сторону Московского региона летели 6225 БПЛА. 780 беспилотников нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве», — написал Мэр Москвы.
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