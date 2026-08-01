«Я в органах работаю»: инцидент в 4 утра с мужчиной на капоте сняли на видео в Семее

Как отмечает Telegram-канал Halyqstan, ссылаясь на очевидцев, около четырех часов утра компания нетрезвых людей распивала алкоголь во дворе, громко ругалась матом и нарушала покой жителей.
В какой-то момент один из мужчин лег на капот подъехавшего автомобиля, предположительно, такси, и заявил водителю: «Я в органах работаю».
Как утверждают свидетели, таксист отказался брать компанию в поездку из-за сильного алкогольного опьянения пассажиров и алкоголя, который они собирались пронести в салон.
К месту происшествия вызвали полицию, однако до приезда патрульных нарушители скрылись.
В ДП области Абай корреспонденту NUR.KZ пояснили, что по данному факту сотрудниками полиции установлены все участники происшествия.
В ходе проверки установлено, что мужчина с капота распивал алкогольные напитки в общественном месте, нарушал тишину в ночное время, а также совершил мелкое хулиганство. Кроме того, он не имеет отношения к правоохранительным органам и их деятельности.
«Другие участники происшествия также привлечены к административной ответственности. Их противоправные действия, выразившиеся в нецензурной брани в общественном месте, оскорбительном приставании к гражданам и иных действиях, демонстрирующих явное неуважение к окружающим и нарушающих общественный порядок, квалифицированы в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — рассказали в пресс-службе ведомства.
По всем выявленным фактам составлены материалы об административных правонарушениях, которые направлены в специализированный административный суд для рассмотрения.