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«Я в органах работаю»: инцидент в 4 утра с мужчиной на капоте сняли на видео в Семее

В Семее на видео сняли дебош во дворе жилого комплекса «Синяя птица», произошедший около 4 утра 31 июля. Инцидент прокомментировали в ДП области Абай, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

Как отмечает Telegram-канал Halyqstan, ссылаясь на очевидцев, около четырех часов утра компания нетрезвых людей распивала алкоголь во дворе, громко ругалась матом и нарушала покой жителей.

В какой-то момент один из мужчин лег на капот подъехавшего автомобиля, предположительно, такси, и заявил водителю: «Я в органах работаю».

Как утверждают свидетели, таксист отказался брать компанию в поездку из-за сильного алкогольного опьянения пассажиров и алкоголя, который они собирались пронести в салон.

К месту происшествия вызвали полицию, однако до приезда патрульных нарушители скрылись.

В ДП области Абай корреспонденту NUR.KZ пояснили, что по данному факту сотрудниками полиции установлены все участники происшествия.

В ходе проверки установлено, что мужчина с капота распивал алкогольные напитки в общественном месте, нарушал тишину в ночное время, а также совершил мелкое хулиганство. Кроме того, он не имеет отношения к правоохранительным органам и их деятельности.

«Другие участники происшествия также привлечены к административной ответственности. Их противоправные действия, выразившиеся в нецензурной брани в общественном месте, оскорбительном приставании к гражданам и иных действиях, демонстрирующих явное неуважение к окружающим и нарушающих общественный порядок, квалифицированы в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По всем выявленным фактам составлены материалы об административных правонарушениях, которые направлены в специализированный административный суд для рассмотрения.