Премьер Таиланда принес извинения в связи с убийством россиян

Глава правительства прибыл в Паттайю, где осмотрел место происшествия, после чего посетил местный полицейский участок.
«Я искренне приношу извинения за произошедшее, и мы сделаем все, чтобы этого больше никогда не повторилось», — заявил премьер.
Брат и сестра пропали рано утром 26 июля. Фигуранты дела об их исчезновении дали признательные показания в убийстве. Тела Романа и Дианы были эксгумированы сотрудниками правоохранительных органов из захоронения.
В дипломатическом представительстве РФ в Таиланде выразили надежду на объективное расследование и наказание виновных.