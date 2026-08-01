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Премьер Таиланда принес извинения в связи с убийством россиян

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес официальные извинения в связи с гибелью граждан России — брата и сестры Назимовых.

Источник: Anadolu via Reuters Connect

Глава правительства прибыл в Паттайю, где осмотрел место происшествия, после чего посетил местный полицейский участок.

«Я искренне приношу извинения за произошедшее, и мы сделаем все, чтобы этого больше никогда не повторилось», — заявил премьер.

Брат и сестра пропали рано утром 26 июля. Фигуранты дела об их исчезновении дали признательные показания в убийстве. Тела Романа и Дианы были эксгумированы сотрудниками правоохранительных органов из захоронения.

В дипломатическом представительстве РФ в Таиланде выразили надежду на объективное расследование и наказание виновных.