Названа предварительная причина пожара на линии производства полистирола на НКНХ

В Татарстане на производственной площадке «Нижнекамскнефтехима» 31 июля случилось возгорание. Инцидент произошёл на линии по выпуску полистирола, одного из базовых видов пластика.
В момент ЧП технологическая линия была остановлена и находилась в режиме разгрузки, что было связано с внешними факторами. Именно этот факт сыграл ключевую роль: благодаря остановке оборудования не случилось объёмного взрыва и стремительного распространения огня.
Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие. Им удалось полностью ликвидировать возгорание. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Ущерб, нанесённый предприятию огнём, по предварительным данным, оказался незначительным.