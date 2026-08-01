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Названа предварительная причина пожара на линии производства полистирола на НКНХ

При пожаре никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане на производственной площадке «Нижнекамскнефтехима» 31 июля случилось возгорание. Инцидент произошёл на линии по выпуску полистирола, одного из базовых видов пластика.

В момент ЧП технологическая линия была остановлена и находилась в режиме разгрузки, что было связано с внешними факторами. Именно этот факт сыграл ключевую роль: благодаря остановке оборудования не случилось объёмного взрыва и стремительного распространения огня.

Экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие. Им удалось полностью ликвидировать возгорание. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Ущерб, нанесённый предприятию огнём, по предварительным данным, оказался незначительным.