Мотовоз сошел с рельсов на станции Подкаменная в Иркутской области

Утром 1 августа на станции Подкаменная Восточно-Сибирской железной дороги произошел инцидент. В 6:17 по московскому времени у мотовоза — локомотива для маневровых и вспомогательных работ- сошла одна колесная пара. Об этом сообщается на официальной странице в соцсетях Восточно-Сибирской железной дороги.