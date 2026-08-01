МВД раскрыло схему незаконной миграции, организаторы которой брали $150−400

В преступной схеме принимали участи четверо выходцев с ближнего Востока в возрасте от 19 до 29 лет. У них не было регистрации в Беларуси, они не работали. На протяжении двух лет фигуранты обеспечивали незаконное перемещение людей из стран Южной Азии, России в Беларусь.