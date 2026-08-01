МВД раскрыло схему незаконной миграции, организаторы которой брали $150−400

Министерство внутренних дел Беларуси раскрыло схему незаконной миграции, организаторы которой брали $150−400.
Сотрудниками 5-го управления по Минску ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа была пресечена деятельность группы. Ее фигуранты организовали канал незаконного въезда, пребывания и транзита иностранцев через территорию республики.
В преступной схеме принимали участи четверо выходцев с ближнего Востока в возрасте от 19 до 29 лет. У них не было регистрации в Беларуси, они не работали. На протяжении двух лет фигуранты обеспечивали незаконное перемещение людей из стран Южной Азии, России в Беларусь.
«Используя личные автомобили, доставляли их в Минск, а при необходимости организовывали переход государственной границы вне установленных пунктов пропуска — через лесные массивы и реку», — привели подробности в МВД.
В период с мая по июнь 2026 года фигуранты смогли организовать незаконный въезд и пребывание в Минске не менее 19 граждан Афганистана. Свои услуги они оценивали в 150−400 долларов за рейс.
Следователи завели уголовное дело, задержанные находятся под стражей.
Ранее милиция задержала более 300 человек в лесу у озера под Россонами: «Многие из них находились в голом виде при малолетних детях».
Тем временем МВД сказало про задержание шестерых криминальных авторитетов из-за сделок с квартирами в Минске.
А еще милиция задержала иностранца, приехавшего в Беларусь на летние каникулы.