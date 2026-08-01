Суд отправил в СИЗО 21-летнего водителя, подозреваемого в смертельном ДТП

Напомним, ранее стало известно, что в аварии также пострадали два других пассажира — они получили телесные повреждения и были госпитализированы. Против водителя возбудили уголовное делопо п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, не имеющим управления транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.