Суд отправил в СИЗО 21-летнего водителя, подозреваемого в смертельном ДТП

Гвардейский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП. Как сообщает пресс-служба суда, водителя отправили в СИЗО до 26 сентября.
По версии следствия, в 18:22 26 июля молодой человек сел за руль, не имея водительских прав. Вблизи поселка Семеново Гвардейского района не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершив наезд на придорожное дерево. В результате ДТП 37-летняя пассажирка, ехавшая на переднем пассажирском сиденье, скончалась на месте ДТП.
Следователь указал, что подозреваемый не трудоустроен, ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью. Из показаний подозреваемого следует, что перед ДТП он употреблял спиртное.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Напомним, ранее стало известно, что в аварии также пострадали два других пассажира — они получили телесные повреждения и были госпитализированы. Против водителя возбудили уголовное делопо п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, не имеющим управления транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.