Полиция Перми составила 4 протокола на несовершеннолетних в ходе рейда в ТЦ

Рейд пермской полиции в торговом центре завершился составлением 4 протоколов на несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники полиции провели в вечернее время рейд в одном из крупных торговых центров Перми. Особое внимание стражи порядка уделили игровым зонам, фуд-корту и прилегающей территории, где собираются молодёжь.
Три несовершеннолетних были обнаружены за употреблением продукции, содержащей никотин. Ещё один подросток вёл незаконную предпринимательскую деятельностью. По всем четырём случаям были составлены протоколы об административном правонарушении.
«Цель мероприятия — профилактика и пресечение нарушений закона со стороны подростков», — рассказали в управлении МВД РФ по Перми.
Напомним, в середине мая в ходе аналогичного рейда выявили троих распивавших ночью в общественном месте алкоголь подростков. Административные протоколы составили на их родителей.