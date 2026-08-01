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На трассе в Балтийск сбили 50-летнюю женщину

Она переходила дорогу в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

На 39 км автодороги Калининград — Балтийск сбили 50-летнюю женщину. О ДТП, которое случилось 31 июля около 23:30, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода и попала под «Пежо».

Пешеход получила травмы и была госпитализирована.

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