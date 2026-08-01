С пермского дроппера взыскали 5,5 млн рублей в пользу пенсионера из Приморья

В Приморье прокуратура через суд взыскала с жителя Перми более 5,5 миллиона рублей, которые он получил от пенсионера из Дальнереченска в ходе мошеннической схемы. В 2024 году потерпевший поверил в розыгрыш курса по финансовой грамотности в интернете — его убедили переводить деньги через популярное приложение, якобы для участия в биржевых торгах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
На самом деле все средства — более 4 миллионов рублей — ушли на счет «дроппера», который предоставил свою банковскую карту для незаконных операций.
Дальнереченский межрайонный прокурор подал иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Суд требования удовлетворил — с ответчика взыскали около 5,5 миллиона рублей, включая проценты в размере 1,4 миллиона.
Фактическое исполнение судебного решения поставлено на контроль прокуратуры.