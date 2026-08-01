С пермского дроппера взыскали 5,5 млн рублей в пользу пенсионера из Приморья

В Приморье прокуратура через суд взыскала с жителя Перми более 5,5 миллиона рублей, которые он получил от пенсионера из Дальнереченска в ходе мошеннической схемы. В 2024 году потерпевший поверил в розыгрыш курса по финансовой грамотности в интернете — его убедили переводить деньги через популярное приложение, якобы для участия в биржевых торгах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".