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В Березовке женщина устроила скандал в храме и ударила полицейского ногой

Жительницу Красноярского края накажут за нападение на представителя власти.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае взяли под арест женщину, которая не только устроила дебош в церкви, но и применила силу к сотрудникам полиции. Об этом сообщает newslab.ru.

Известно, 22 июля обвиняемая пришла в Свято-Введенский храм в поселке Березовка. Там она стала выдергивать цветы из горшков у ограды и пыталась проникнуть внутрь здания. Очевидцы нажали тревожную кнопку, и на вызов отправилась группа задержания вневедомственной охраны — двое полицейских.

Они догнали нарушительницу, но вместо того чтобы успокоиться, она ударила одного из них ногой. А когда ее доставили в отдел полиции, история повторилась: женщина снова нанесла удар стражу порядка.

В отношении нее завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Напомним, эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде заключения под стражу по 26 сентября. Такое решение принято для того, чтобы обвиняемая не могла скрыться или помешать расследованию.