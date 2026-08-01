В Березовке женщина устроила скандал в храме и ударила полицейского ногой

В отношении нее завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Напомним, эта статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде заключения под стражу по 26 сентября. Такое решение принято для того, чтобы обвиняемая не могла скрыться или помешать расследованию.