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В Минске силовики накрыли группу, 2 года переправлявшую нелегалов из Азии

МИНСК, 1 авг — Sputnik. В Минске сотрудники ГУБОПиК при силовой поддержке бойцов ОМОНа пресекли деятельность организованной группы, которая на протяжении двух лет обеспечивала нелегальный въезд, пребывание и транзит иностранных нелегалов через территорию Беларуси.

Источник: Sputnik.by

В состав преступной группы входили четверо выходцев из стран Ближнего Востока в возрасте от 19 до 29 лет. На момент задержания они не имели регистрации на территории Беларуси и не были официально трудоустроены, сообщает МВД в официальном Telegram-канале.

«На протяжении двух лет фигуранты обеспечивали незаконное перемещение людей из стран Южной Азии с территории Российской Федерации в Беларусь», — рассказал представитель ГУБОПиК МВД Владимир Горегляд.

Злоумышленники занимались перевозкой мигрантов на личных автомобилях. Доставляли их в Минск, а при необходимости организовывали переход госграницы вне пунктов пропуска — через леса и реку.

В мае-июне нынешнего года фигуранты незаконно переправили в Минск как минимум 19 граждан Афганистана. За свои услуги они получали от 150 до 400 долларов за один рейс.

Следователями возбуждено уголовное дело. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Министерстве внутренних дел напоминают: Беларусь открыта для иностранных гостей, но любые нарушения миграционного законодательства будут пресекаться.

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