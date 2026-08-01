В Минске силовики накрыли группу, 2 года переправлявшую нелегалов из Азии

В состав преступной группы входили четверо выходцев из стран Ближнего Востока в возрасте от 19 до 29 лет. На момент задержания они не имели регистрации на территории Беларуси и не были официально трудоустроены, сообщает МВД в официальном Telegram-канале.
«На протяжении двух лет фигуранты обеспечивали незаконное перемещение людей из стран Южной Азии с территории Российской Федерации в Беларусь», — рассказал представитель ГУБОПиК МВД Владимир Горегляд.
Злоумышленники занимались перевозкой мигрантов на личных автомобилях. Доставляли их в Минск, а при необходимости организовывали переход госграницы вне пунктов пропуска — через леса и реку.
В мае-июне нынешнего года фигуранты незаконно переправили в Минск как минимум 19 граждан Афганистана. За свои услуги они получали от 150 до 400 долларов за один рейс.
Следователями возбуждено уголовное дело. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Министерстве внутренних дел напоминают: Беларусь открыта для иностранных гостей, но любые нарушения миграционного законодательства будут пресекаться.