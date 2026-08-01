Её не забыли, но… Удастся ли спустить тело Наговициной с Пика Победы

На Пике Победы начался сезон восхождений. Именно там, на высоте 7000 метров, год назад Наталья Наговицина сломала ногу и осталась ждать помощи. Но дойти до неё спасатели так и не смогли. За трагедией на горе следил весь мир. Общественность требовала ужесточения правил для альпинистов. Как начался новый сезон на семитысячниках, возможно ли спустить тело с такой высоты и будут ли это делать — в материале сайта perm.aif.ru.