Её не забыли, но… Удастся ли спустить тело Наговициной с Пика Победы

На Пике Победы начался сезон восхождений. Именно там, на высоте 7000 метров, год назад Наталья Наговицина сломала ногу и осталась ждать помощи. Но дойти до неё спасатели так и не смогли. За трагедией на горе следил весь мир. Общественность требовала ужесточения правил для альпинистов. Как начался новый сезон на семитысячниках, возможно ли спустить тело с такой высоты и будут ли это делать — в материале сайта perm.aif.ru.
«Пик Беды».
Пик Победы — самый северный семитысячник мира, он входит в горную систему Тянь-Шаня в Киргизии. Здесь погода меняется стремительно, а последние сотни метров до вершины проходят по тонкому хребту, который называют «ножом». Это делает пик одним из самых сложных для восхождения. Но подъём на него является обязательным для выполнения программы «Снежный барс», в ходе которой спортсмены покоряют пять семитысячников на территории бывшего СССР.
«Любая гора выше 7000 м сложная. Априори. И деление тут очень условное. Но с точки зрения доступности, сложности восхождения, Пик Победы — самая трудная вершина. Представьте, на Эльбрус в год заходит 10 тысяч человек, а на Пик Победы — 50. Что говорить, на Эверест больше восхождений совершено», — рассказал старший координатор альпинистского общественного спасательного отряда, кандидат медицинских наук Алексей Овчинников сайту perm.aif.ru.
В 2026 году базовый лагерь организовала компания, которая продаёт туры на семитысячники. Но в отличии от соседних вершин, на Пик Победы гиды не ходят — слишком опасная и непредсказуемая гора.
В августе 2025 года на горе развернулась настоящая трагедия. На высоте больше 7000 метров осталась российская альпинистка Наталья Наговицина. Спортсменка сломала ногу и не могла спуститься самостоятельно. Из-за сложных метеоусловий спасатели так и не дошли до неё. Последние дни Наталья провела одна в разорванной ветром палатке.
Кроме Наговициной Пик Победы забрал итальянца Луку Синигалью, который пытался помочь альпинистке. Мужчина получил сильнее обморожение. Также не вернулись с вершины иранцы Марьям Пилехвари и Хассана Машхадиоглу. Предположительно, пара упала на китайскую сторону. Все четыре тела остались лежать на Пике Победы.
«Горы завалены трупами».
Ежегодно в горах умирают люди. Это происходит из-за «высотной болезни» (гипоксии), обморожений или травм. Но количество альпинистов с каждым годом продолжает расти. При этом не везде есть спасательные службы. Чаще всего эвакуацией пострадавших и погибших занимаются добровольцы и частные компании.
«На высоте больше 6000 метров спасать людей очень сложно. Потому что сами спасатели будут сильно рисковать. Лучший вариант — вертолёт. Но проблема в том, что мы сейчас пользуемся вертолётами, придуманными в ХХ веке. Все они не могут летать выше 5000 метров», — объяснил Алексей Овчинников сайту perm.aif.ru.
По словам эксперта, для вертолёта важна плотность воздуха, за счёт которой он и держится. Но в горах воздух разряжённый. Сложность добавляет и особая роза ветров. Во время спасательной операции на Пике Победы в 2025 году вертолёт, который должен был поднять альпинистов поближе к Наговициной, упал. Нескольким спасателям самим потребовалась помощь.
«Мало иметь вертолёт. Надо иметь отважного пилота, который готов на такую высоту полететь. Не все пилоты готовы рисковать жизнью и вертолётом», — дополнил спасатель в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
Для эвакуации пострадавшего с высоты необходимо минимум восемь человек. И эти люди должны быть готовы подниматься, должны быть акклиматизированы и не уставшими. Когда к Наговициной вышел спасотряд из 4 человек, было понятно, что до альпинистки они не дойдут. Но они помогли другим участникам группы Натальи — Роману Мокринскому и Гюнтеру Зигмунду.
«Мы с вами видели в том году попытки спасти силами альпинистов Наговицину на Победе. Обе попытки оказались неудачными. Потому что на таких высотах очень тяжело работать. Малой группой дойти сложно. Четыре человека — это просто караул. Надо 8−12 человек, вот это отряд, которому более-менее под силу тело спустить», — уточнил Алексей Овчинников.
«Найти тело спустя год — большая удача».
Спустя год после трагедии Натальи Наговициной многих интересует вопрос, будут ли эвакуировать её тело с высоты. Алексей Овчинников отметил, что нынешний сезон очень снежный, а найти тело в горах и так сложная задача.
«Даже двух дней снегопада будет достаточно, чтобы закопать человека так, что его уже не найти. Там может 3 метра осадков выпасть. Потом снег ещё и замерзает. Попробуй, откопай кого-нибудь», — объяснил координатор спасательного отряда в разговоре с сайтом perm.aif.ru.
Но палатку Натальи поставили под камнем «Птица», который защищает место от ветров и снега. Её местоположение хорошо известно. В отличии от итальянца Луки, который погиб в выкопанной пещере на высоте 6000 метров. Высока вероятность, что тело иностранца уже не найдут.
При этом решение об эвакуации тела могут принять родные погибшего. Но искать вертолёт, пилота и спасотряд им придётся самим. Никакой подобной службы в горах нет. К тому же, всё это встаёт в круглую сумму.
Прогнозы экспертов таковы, что альпинисты могут дойти до палатки Натальи, могут найти там её и какие-то личные вещи. Но спускать тело спортсменки никто не будет. Наталья Наговицина так и останется лежать на Пике Победы недалеко от супруга Сергея Наговицина, который в 2023 году погиб на соседнем Хан-Тенгри.
Правила меняются.
Смерть в горах всегда вызывает большой общественный резонанс. Людям «с земли» сложно понять альпинистов, которые сами идут туда, где жуткий холод и нет кислорода. Ежегодно ведутся дискуссии на тему ужесточения правил восхождения. И, хотя сейчас альпинизм стал больше коммерческим занятием, правила начинают меняться, чтобы снизить риски.
«Правительство Непала предлагает альпинистам перед восхождением на восьмитысячник предъявлять сертификат о подъёме на семитысячник. Это ужесточение правил, которое отсеет часть людей. В России появилась процедура аттестации гидов. Минэкономразвития совместно с Федерацией альпинизма создали реестр проводников, которые могут водить людей на вершины разных уровней», — рассказал Алексей Овчинников сайту perm.aif.ru.
И местные власти, и общественность, и сообщество альпинистов обращают внимание на то, чтобы восхождения становились более безопасными и профессиональными.