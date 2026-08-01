Лихачев: все члены экипажа теплохода Fesco, потопленного ВСУ, спасены

По сообщению «Росатома», в ночь на субботу в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход «Янина», принадлежащий компании Fesco. По словам Лихачева, в районе 22.00 мск два морских дрона ВСУ атаковали теплоход. Это был мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию, добавил Лихачев.