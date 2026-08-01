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Лихачев: все члены экипажа теплохода Fesco, потопленного ВСУ, спасены

Лихачев: все 17 членов экипажа потопленного ВСУ теплохода Fesco «Янина» спасены.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Все 17 членов экипажа потопленного ВСУ в Черном море теплохода «Янина» компании «Росатома» Fesco спасены и чувствуют себя удовлетворительно, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

По сообщению «Росатома», в ночь на субботу в акватории Черного моря, в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход «Янина», принадлежащий компании Fesco. По словам Лихачева, в районе 22.00 мск два морских дрона ВСУ атаковали теплоход. Это был мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию, добавил Лихачев.

«Хочу отметить слаженные действия команды, которая в ситуации, когда стало понятно, что теплоход тонет, организовано и без паники покинула судно. Все 17 членов экипажа были спасены и чувствуют себя удовлетворительно», — сказал Лихачев, слова которого приводятся в сообщении «Росатома».

«Последнего нашли буквально час назад и доставили на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота. Вертолетчикам большое спасибо!» — добавил глава «Росатома».

Лихачев искренне поблагодарил интернациональный экипаж судна Delphinus во главе с капитаном — гражданином Египта, «который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 наших ребят».

«Мир меняется, а понятие “морское братство” продолжает оставаться вечной ценностью!» — подчеркнул Лихачев.

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