Блогера Лерчек приговорили к условному сроку и большому штрафу

Обвинение считало вину подсудимой доказанной и запросило для Валерии Чекалиной шесть лет лишения свободы со штрафом в размере 1,221 млрд руб. с запретом в течение нескольких лет администрировать страницы и сайты в интернете. С учетом смягчающих обстоятельств — состояния здоровья (Лерчек заявляла, что у нее диагностирован рак желудка) и наличия на иждивении четверых малолетних детей — обвинители предложили считать наказание условным. Подсудимая свою вину не признала, а также отмечала, что в случае назначения штрафа ей будет нечем выплатить его.