Ночная погоня в Солигорске: 18-летний бесправник пытался уйти от ГАИ

31 июля около 00:50 внимание инспекторов ДПС привлек мотоциклист, который ехал по одной из центральных улиц города. На требование остановиться молодой человек не отреагировал и увеличил скорость, чтобы уйти от погони. Но скрыться нарушителю не удалось, его задержали.