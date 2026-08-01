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Ночная погоня в Солигорске: 18-летний бесправник пытался уйти от ГАИ

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Сотрудники ГАИ устроили в Солигорске погоню, чтобы остановить 18-летнего мотоциклиста, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Источник: Sputnik.by

31 июля около 00:50 внимание инспекторов ДПС привлек мотоциклист, который ехал по одной из центральных улиц города. На требование остановиться молодой человек не отреагировал и увеличил скорость, чтобы уйти от погони. Но скрыться нарушителю не удалось, его задержали.

В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек никогда не получал водительских прав. Кроме того, что он управлял мотоциклом без прав, он также нарушил и другие ПДД.

На молодого человека составили целый ряд административных материалов. Мотоцикл изъят и помещен на охраняемую стоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что управлять мотоциклом можно только при наличии водительского удостоверения необходимой категории.

«Попытка скрыться от сотрудников ГАИ лишь усугубляет ответственность и может повлечь не только административные штрафы, но и арест транспортного средства», — говорится в сообщении.