Ночная погоня в Солигорске: 18-летний бесправник пытался уйти от ГАИ

31 июля около 00:50 внимание инспекторов ДПС привлек мотоциклист, который ехал по одной из центральных улиц города. На требование остановиться молодой человек не отреагировал и увеличил скорость, чтобы уйти от погони. Но скрыться нарушителю не удалось, его задержали.
В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек никогда не получал водительских прав. Кроме того, что он управлял мотоциклом без прав, он также нарушил и другие ПДД.
На молодого человека составили целый ряд административных материалов. Мотоцикл изъят и помещен на охраняемую стоянку.
Госавтоинспекция напоминает, что управлять мотоциклом можно только при наличии водительского удостоверения необходимой категории.
«Попытка скрыться от сотрудников ГАИ лишь усугубляет ответственность и может повлечь не только административные штрафы, но и арест транспортного средства», — говорится в сообщении.