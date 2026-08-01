В Перми из Камы спасатели вытащили тело неизвестного мужчины

Последний жаркий июльский день так и манил пермяков искупаться. К сожалению, для троих жителей Прикамья купание закончилось смертью, сообщает ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
Один мужчина утонул на реке Сайгатке в Чайковском. Еще двое — в Перми на реке Каме.
Мужчину без признаков жизни спасатели Пермской городской службы спасения достали из воды около восьми вечера в пятницу, 31 июля. Тело передали сотрудникам полиции. Его личность устанавливается.
— Еще одна из трагедий произошла во время плавания на сапборде без спасательного жилета, — рассказали в ведомстве.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше