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В Перми из Камы спасатели вытащили тело неизвестного мужчины

Всего за сутки в Прикамье утонули три человека.

Источник: Комсомольская правда

Последний жаркий июльский день так и манил пермяков искупаться. К сожалению, для троих жителей Прикамья купание закончилось смертью, сообщает ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Один мужчина утонул на реке Сайгатке в Чайковском. Еще двое — в Перми на реке Каме.

Мужчину без признаков жизни спасатели Пермской городской службы спасения достали из воды около восьми вечера в пятницу, 31 июля. Тело передали сотрудникам полиции. Его личность устанавливается.

— Еще одна из трагедий произошла во время плавания на сапборде без спасательного жилета, — рассказали в ведомстве.

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