СМИ: никому из прорвавшихся в Сеуту из Марокко не удалось достичь Испании

По словам источника, никто из незаконно пересекших границу не покидал город и не мог в целом. Безопасность Шенгенской зоны обеспечена благодаря системе двойного контроля: первая проверка документов осуществляется на границе с Марокко, вторая — при въезде на континентальную территорию Испании.
Также сообщается, что нелегальный въезд в анклав не дает права находиться в Испании или свободно передвигаться по Европе.
Ранее стало известно, что за сутки из Марокко в город попали около 60 тысяч человек. По данным СМИ, более 48 тысяч нелегалов уже возвратились домой.