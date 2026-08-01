СМИ: никому из прорвавшихся в Сеуту из Марокко не удалось достичь Испании

По словам источника, никто из незаконно пересекших границу не покидал город и не мог в целом. Безопасность Шенгенской зоны обеспечена благодаря системе двойного контроля: первая проверка документов осуществляется на границе с Марокко, вторая — при въезде на континентальную территорию Испании.