Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: никому из прорвавшихся в Сеуту из Марокко не удалось достичь Испании

Согласно информации СМИ, ссылающихся на источники в правительстве Испании, ни один из мигрантов, которые пересекли границу анклава Сеута со стороны Марокко, не смог добраться до материковой части страны.

Источник: AP 2024

По словам источника, никто из незаконно пересекших границу не покидал город и не мог в целом. Безопасность Шенгенской зоны обеспечена благодаря системе двойного контроля: первая проверка документов осуществляется на границе с Марокко, вторая — при въезде на континентальную территорию Испании.

Также сообщается, что нелегальный въезд в анклав не дает права находиться в Испании или свободно передвигаться по Европе.

Ранее стало известно, что за сутки из Марокко в город попали около 60 тысяч человек. По данным СМИ, более 48 тысяч нелегалов уже возвратились домой.