Пожар на складе DNS во Владивостоке полностью потушили

Напомним, сообщение о возгорании поступило 31 июля в 07:16, и уже через шесть минут первые пожарные расчеты были на месте. К их прибытию здание уже полыхало, густой черный дым поднимался над районом. Огнеборцы сделали все, чтобы пламя не перекинулось на соседние постройки. Однако тушение осложняли сильный ветер и низкое давление в гидрантах — воду подвозили автоцистернами, в том числе от администрации города.