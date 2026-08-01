Трагедия на Соже: 15-летний подросток утонул на глазах у приятелей

Вечером 31 июля 15-летний житель деревни Шарпиловка вместе с друзьями отдыхал на берегу реки. Компания расположилась в месте, не оборудованном для купания, сообщает СК.
«Он зашел в воду и через некоторое время исчез из вида. Подростки не сообщили о случившемся взрослым», — рассказали в Следственном комитете.
Когда юноша не вернулся домой в условленное время, родные забеспокоились и обратились в милицию. Рано утром сотрудники правоохранительных органов обнаружили на берегу реки личные вещи пропавшего подростка.
В ходе поисковой операции водолазы спустя несколько часов нашли тело мальчика в воде.
Следователи устанавливают обстоятельства трагедии и выясняют причины, которые привели к гибели несовершеннолетнего.