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Трагедия на Соже: 15-летний подросток утонул на глазах у приятелей

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Следователи проводят проверку по факту гибели 15-летнего подростка в Гомельском районе, его тело водолазы нашли в реке Сож.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

Вечером 31 июля 15-летний житель деревни Шарпиловка вместе с друзьями отдыхал на берегу реки. Компания расположилась в месте, не оборудованном для купания, сообщает СК.

«Он зашел в воду и через некоторое время исчез из вида. Подростки не сообщили о случившемся взрослым», — рассказали в Следственном комитете.

Когда юноша не вернулся домой в условленное время, родные забеспокоились и обратились в милицию. Рано утром сотрудники правоохранительных органов обнаружили на берегу реки личные вещи пропавшего подростка.

В ходе поисковой операции водолазы спустя несколько часов нашли тело мальчика в воде.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии и выясняют причины, которые привели к гибели несовершеннолетнего.