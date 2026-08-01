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Троих человек спасли при пожаре в Алматы

Алматы. 1 августа. КазТАГ — Троих человек, в том числе двоих детей, спасли при пожаре в торговом доме в Алматы, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: 112 KZ

«В результате с верхних этажей были спасены три человека. Двух детей эвакуировали через трехколенную лестницу, еще одного взрослого спасли с помощью спасательного капюшона», — говорится в сообщении в субботу.

По данным МЧС, сообщение о сильном задымлении в торговом доме в микрорайоне Нуркент Алатауского района поступило на пульт 112.

Прибывшие подразделения провели разведку помещений и установили, что возгорание произошло на первом этаже здания.

Пожар был оперативно ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

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