В Алматы задержали закладчика с десятками свертков наркотиков

При личном досмотре у него нашли десятки свертков, обмотанных изолентой. В части из них находилась марихуана, в других, по предварительным данным, — синтетические наркотики, которые предназначались для сбыта.
По словам задержанного, около месяца назад он устроился закладчиком, найдя такую «работу» через интернет, и начал распространять наркотики в городе, рассказали в полиции.
По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Сейчас полицейские устанавливают канал поставки наркотиков, организатора схемы и других причастных.