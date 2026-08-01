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На мужчину, снявшего последствия атак БПЛА в Петербурге, составили протокол

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Протокол об административном правонарушении составили на мужчину, который снимал последствия атак БПЛА в Петербурге, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник: РИА Новости

«Накануне правоохранители задержали мужчину 1995 года рождения, который во время налета БПЛА на склады Wildberries 24 июля снимал происходящее на камеру. На первый раз на мужчину составили протокол об правонарушении, предусмотренном пунктом 1 статьи 8−6−3 закона Санкт-Петербурга 273−70», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что мужчина не только снял происходящее на видео, но и выложил его на своей странице в сети Instagram*, которое сразу подхватили популярные проукраинские каналы.

В силовых структурах отметили, что в случае, если бы в его видео попали российские средства ПВО с привязкой к местности, то речь могла идти об уголовной ответственности по статье о госизмене.

* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.

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