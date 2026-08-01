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В Омской области женщина перевела на «безопасный счет» 1,1 млн рублей

В полиции предупреждают: безопасного счета не существует.

Источник: Om1 Омск

В Нововаршавском районе Омской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой аферистов стала 57-летняя жительница села Сибирское, лишившаяся более миллиона рублей.

Все началось со звонка неизвестного, представившегося сотрудником ФСБ. Он заявил, что на банковском счёте женщины якобы зафиксирована подозрительная активность, и убедил собеседницу принять меры для защиты сбережений.

Следуя инструкциям злоумышленника, жительница района перевела свои накопления на указанный ей «безопасный счёт». В результате она потеряла 1,1 млн рублей.

Женщина обратилась в полицию, ведётся следствие.

В пресс-службе регионального УМВД России вновь напоминают, что так называемых безопасных счетов не существует. Предложения перевести деньги для их сохранности являются одной из самых распространённых схем дистанционного мошенничества.