В Омской области женщина перевела на «безопасный счет» 1,1 млн рублей

В Нововаршавском районе Омской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой аферистов стала 57-летняя жительница села Сибирское, лишившаяся более миллиона рублей.
Все началось со звонка неизвестного, представившегося сотрудником ФСБ. Он заявил, что на банковском счёте женщины якобы зафиксирована подозрительная активность, и убедил собеседницу принять меры для защиты сбережений.
Следуя инструкциям злоумышленника, жительница района перевела свои накопления на указанный ей «безопасный счёт». В результате она потеряла 1,1 млн рублей.
Женщина обратилась в полицию, ведётся следствие.
В пресс-службе регионального УМВД России вновь напоминают, что так называемых безопасных счетов не существует. Предложения перевести деньги для их сохранности являются одной из самых распространённых схем дистанционного мошенничества.