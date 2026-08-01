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На трассе в Пермском крае загорелась фура

Дорожно-транспортное происшествие случилось на дороге Пермь — Нытва.

Фура загорелась на трасе в Пермском крае, сообщает МЧС.

На трассе в районе Нытвы 1 августа загорелся грузовой автомобиль перед автозаправочной станцией.

«Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 13 часов 37 минут. Погибших и травмированных нет. Автомобиль загорелся во время движения. Квалифицируется как ДТП», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

На место происшествия направлены 8 человек и 2 единиц техники. В районе отворота на Марчуги движение затруднено, показывает Яндекс-навигатор.

Ранее в страшном ДТП в Гайнском округе погибла глава пермского центра «Меркурий» Инна Луговкина. Она скончалась по дороге в больницу. Сотрудники Гайнского ОМВД проводят проверку по факту происшествия.

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