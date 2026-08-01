На трассе в Пермском крае загорелась фура

Фура загорелась на трасе в Пермском крае, сообщает МЧС.
На трассе в районе Нытвы 1 августа загорелся грузовой автомобиль перед автозаправочной станцией.
«Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 13 часов 37 минут. Погибших и травмированных нет. Автомобиль загорелся во время движения. Квалифицируется как ДТП», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
На место происшествия направлены 8 человек и 2 единиц техники. В районе отворота на Марчуги движение затруднено, показывает Яндекс-навигатор.
Ранее в страшном ДТП в Гайнском округе погибла глава пермского центра «Меркурий» Инна Луговкина. Она скончалась по дороге в больницу. Сотрудники Гайнского ОМВД проводят проверку по факту происшествия.