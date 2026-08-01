МЧС: в Калининградской области ожидаются ливневые дожди и грозы

Региональное управление МЧС в субботу опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Так, по сведениям Калининградского ЦГМС, по Калининградской области ночью 2 августа ожидаются ливневые дожди, грозы. Видимость в дожде 500−1000 м. Порывы ветра при грозе 12−14 м/с.
«Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, затруднением в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, повреждением линий связи и ЛЭП, нарушением работы систем жизнеобеспечения», — отмечается в предупреждении.
Граждан просят воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе.
«Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», — говорится в рекомендациях.
При грозе также не рекомендуется выходить из дома, жителей просят закрыть окна, двери и дымоходы, позаботиться, чтобы не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию. Также следует отключить от сети радио, телевизоры, антенны, не пользоваться электроприборами и телефоном.
«Во время грозы запрещается укрываться возле одиноких деревьев, передвигаться плотными группами, постарайтесь свести к минимуму промокание на себе одежды. Если вы находитесь на природе, в палатках, постарайтесь минимизировать во время грозы нахождения в палатке металлических предметов», — пишет МЧС.
Ознакомиться со всеми рекомендациями можно на сайте ведомства.
Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона можно также набрать номер «112», а со стационарного — «01»).