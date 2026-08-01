Видео «задержания» подростка на детском Porsche в Атырау обсуждают в Сети

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как по меньшей мере пятеро сотрудников в форме долго пытаются вытащить подростка из детского электромобиля, но он категорически отказывается и сопротивляется.
«Поймали без прав. Кумыс пил что ли? Нарушителя поймали», — говорит автор видео за кадром.
В какой-то момент водитель попытался дать по газам и скрыться, но не смог — Porsche держали полицейские. Чем закончилась история, по видео непонятно.
Пользователи разделились во мнениях. Одни заявили, что нужно было вызвать на место родителей и так не обращаться с несовершеннолетним. Другие посчитали, что подросток сам был не прав, вел себя дерзко и проявил неуважение к полицейским.
Ситуацию корреспонденту NUR.KZ разъяснили в ДП Атырауской области. В ведомстве подчеркнули, что распространяемый в социальных сетях видеоролик отражает лишь отдельный фрагмент произошедшего и не передает всей последовательности событий.
Здесь рассказали, что сотрудники полиции прибыли на место по обращениям жителей для проведения проверки законности деятельности по прокату детских игрушечных автомобилей.
Во время проведения проверки один из несовершеннолетних умышленно сел в автомобиль, который подлежал изъятию, и отказался выполнять неоднократные законные требования сотрудников полиции покинуть его.
"После неоднократных предупреждений сотрудники полиции были вынуждены удалить подростка из автомобиля для продолжения процессуальных действий. При этом каких-либо специальных средств или иных мер принуждения не применялось.
Кроме того, установлено, что после 23:00 несовершеннолетний находился в общественном месте без сопровождения законного представителя. В связи с этим его доставили в управление полиции, а законный представитель привлечен к административной ответственности в соответствии с законодательством", — рассказали в ДП Атырауской области.
В ведомстве добавили, что по факту законности деятельности по прокату детских игрушечных автомобилей проверка продолжается. Всем действиям участников происшествия будет дана правовая оценка.