«Тело пассажирки разорвало на части». МВД раскрыло страшные подробности смертельного ДТП в Бресте с мотоциклом и мопедом

Министерство внутренних дел сообщило, что тело пассажирки мотоцикла разорвало на части при ДТП в Бресте.
Авария случилась вечером 31 июля (подробнее мы писали здесь). Как удалось выяснить, водители мотоцикла Honda и автомобиля Audi устроили скоростной заезд на оживленной улице города.
Из-за хулиганских действий и грубого превышения скорости погибли водитель мотоцикла и пассажирка — от удара ее тело разорвало на части. Также погиб водитель мопеда (он ехал в попутном направлении) в который врезался мотоциклист.
А вот что случилось под Малоритой, где пенсионер получил 17 повреждений и погиб, работая с мотоблоком.
Ранее МВД раскрыло схему незаконной миграции, организаторы которой брали $150−400.
Тем временем синоптики предупредили про град и жару до +37 в Беларуси в первые выходные августа.