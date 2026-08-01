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«Тело пассажирки разорвало на части». МВД раскрыло страшные подробности смертельного ДТП в Бресте с мотоциклом и мопедом

МВД: тело пассажирки мотоцикла разорвало на части при ДТП в Бресте.

Источник: Комсомольская правда

Министерство внутренних дел сообщило, что тело пассажирки мотоцикла разорвало на части при ДТП в Бресте.

Авария случилась вечером 31 июля (подробнее мы писали здесь). Как удалось выяснить, водители мотоцикла Honda и автомобиля Audi устроили скоростной заезд на оживленной улице города.

Из-за хулиганских действий и грубого превышения скорости погибли водитель мотоцикла и пассажирка — от удара ее тело разорвало на части. Также погиб водитель мопеда (он ехал в попутном направлении) в который врезался мотоциклист.

А вот что случилось под Малоритой, где пенсионер получил 17 повреждений и погиб, работая с мотоблоком.

Ранее МВД раскрыло схему незаконной миграции, организаторы которой брали $150−400.

Тем временем синоптики предупредили про град и жару до +37 в Беларуси в первые выходные августа.