В КБР в реке нашли тело пропавшей неделю назад туристки из Петербурга

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела туристки в ущелье Адыр-су Эльбрусского района. По предварительным данным, 25 июля 2026 года жительница города Санкт-Петербург 1961 года рождения в составе туристической группы прибыла в ущелье Адыр-Су», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, женщина самостоятельно отправилась на прогулку вдоль берега горной реки и пропала.
«Ее тело было сегодня обнаружено спасателями в реке», — уточнили в региональном СУСК РФ.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
По данным регионального ГУ МЧС РФ, в поисках туристки участвовали 11 спасателей.