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В КБР в реке нашли тело пропавшей неделю назад туристки из Петербурга

НАЛЬЧИК, 1 авг — РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии организовали проверку по факту обнаружения в реке в Эльбрусском районе тела туристки из Санкт-Петербурга, пропавшей неделю назад, сообщили в СУСК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела туристки в ущелье Адыр-су Эльбрусского района. По предварительным данным, 25 июля 2026 года жительница города Санкт-Петербург 1961 года рождения в составе туристической группы прибыла в ущелье Адыр-Су», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, женщина самостоятельно отправилась на прогулку вдоль берега горной реки и пропала.

«Ее тело было сегодня обнаружено спасателями в реке», — уточнили в региональном СУСК РФ.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, в поисках туристки участвовали 11 спасателей.

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