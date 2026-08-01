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Люди с Сибирского международного марафона в Омске попали в больницу

Более десятка зрителей и спортсменов почувствовали себя плохо.

Источник: «СуперОмск»

За время проведения Сибирского международного марафона к медикам обратились 13 человек — как участников забега, так и зрителей. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Трех пациентов доставили в больницу.

Другим участникам и зрителям марафона оказали медицинскую помощь на месте. Одной из основных причин плохого самочувствия медики назвали длительное нахождение на улице в жаркую погоду.

Напомним, во время Международного сибирского марафона в 2025 году умер один из спортсменов, 65-летний мужчина скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности.