Тысячи мигрантов остаются в Сеуте, заявил глава испанской оппозиции

СЕУТА, 1 авг — РИА Новости. Тысячи незаконно прибывших мигрантов по-прежнему находятся в испанском автономном городе Сеута и не намерены добровольно его покидать, заявил лидер главной оппозиционной правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо.
Фейхоо выступил на площади Африки в центре Сеуты, передает корреспондент РИА Новости.
«На улицах Сеуты по-прежнему находятся тысячи, повторяю, тысячи граждан Марокко. Любой житель города задается вопросом: те, кто уехал, сделали это добровольно? Те, кто не уехал, не хотят уезжать. Поэтому проблема сохраняется», — сказал Фейхоо.
По его словам, Сеута еще не вернулась к нормальной жизни после массового проникновения мигрантов. Политик призвал центральное правительство усилить меры безопасности и обороны, а также обеспечить возвращение незаконно прибывших в страны происхождения.
Фейхоо также выступил за увеличение численности гражданской гвардии, национальной полиции и вооруженных сил в городе, укрепление пограничного периметра Сеуты и Мелильи и реформирование испанского законодательства об иностранцах.
В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Телеканал RTVE со ссылкой на МВД Испании сообщил, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко.