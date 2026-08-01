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Тысячи мигрантов остаются в Сеуте, заявил глава испанской оппозиции

Фейхоо: тысячи незаконно прибывших мигрантов по-прежнему находятся в Сеуте.

Источник: Reuters

СЕУТА, 1 авг — РИА Новости. Тысячи незаконно прибывших мигрантов по-прежнему находятся в испанском автономном городе Сеута и не намерены добровольно его покидать, заявил лидер главной оппозиционной правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо.

Фейхоо выступил на площади Африки в центре Сеуты, передает корреспондент РИА Новости.

«На улицах Сеуты по-прежнему находятся тысячи, повторяю, тысячи граждан Марокко. Любой житель города задается вопросом: те, кто уехал, сделали это добровольно? Те, кто не уехал, не хотят уезжать. Поэтому проблема сохраняется», — сказал Фейхоо.

По его словам, Сеута еще не вернулась к нормальной жизни после массового проникновения мигрантов. Политик призвал центральное правительство усилить меры безопасности и обороны, а также обеспечить возвращение незаконно прибывших в страны происхождения.

Фейхоо также выступил за увеличение численности гражданской гвардии, национальной полиции и вооруженных сил в городе, укрепление пограничного периметра Сеуты и Мелильи и реформирование испанского законодательства об иностранцах.

В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Телеканал RTVE со ссылкой на МВД Испании сообщил, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов уже вернулись в Марокко.