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В Воронеже на улице Ворошилова ремонтируют канализационный коллектор

Движение ограничено, а вода и канализация работают в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже на улице Ворошилова ремонтируют поврежденный канализационный коллектор. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба РВК-Воронеж. По данным ресурсоснабжающей компании, поломку допустила подрядная организация во время стройки, не связанной с деятельностью городского водоканала.

Инцидент произошел у дома № 12. Для доступа к аварийному участку специалисты выкопали котлован площадью 50 квадратных метров и глубиной более 5 метров. Бригада приступила к замене поврежденного фрагмента трубопровода протяженностью порядка 4 метров. Воду у жителей не отключали.

На время ремонта на улице Ворошилова ограничили движение транспорта. Для информирования водителей установили временные дорожные знаки и указатели, обеспечивающие объезд участка.

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