В Воронеже на улице Ворошилова ремонтируют канализационный коллектор

В Воронеже на улице Ворошилова ремонтируют поврежденный канализационный коллектор. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба РВК-Воронеж. По данным ресурсоснабжающей компании, поломку допустила подрядная организация во время стройки, не связанной с деятельностью городского водоканала.