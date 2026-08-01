Бастрыкин потребовал доклад о расследовании работы медперсонала в Ростове

Как сообщается в канале МАХ Следкома РФ, председатель этого ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад у Следкома РФ по Ростовской области о расследовании работы медперсонала в роддоме Ростова во время принятия родов.
Уточняется, что в поле зрения СК РФ попали публикации в соцсетях о неверных действиях медицинских сотрудников донской столицы во время принятия родов у женщины, которые привели к тяжёлым последствиям. В результате ребёнок был травмирован.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления РФ по Ростовской области Станиславу Ковалёву доложить о расследовании и результатах проверки доводов, озвученных в обращениях граждан.