Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, пострадали три человека

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, ранен водитель и два пассажира, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«В результате атаки ВСУ по маршрутному такси ранены трое жителей Брянской области. Дрон-камикадзе атаковал движущуюся по маршруту пассажирскую “ГАЗель” возле поселка городского типа Погар. Ранен водитель и две пассажирки маршрутки», — написал он в канале на платформе «Макс».
Ковальчук сообщил, что раненым оказана медицинская помощь в больнице.
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