Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, пострадали три человека

«В результате атаки ВСУ по маршрутному такси ранены трое жителей Брянской области. Дрон-камикадзе атаковал движущуюся по маршруту пассажирскую “ГАЗель” возле поселка городского типа Погар. Ранен водитель и две пассажирки маршрутки», — написал он в канале на платформе «Макс».