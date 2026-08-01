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Во Франции пожары угрожают винодельне, из-за которой судятся Питт и Джоли

Пожары во Франции угрожают винодельне Брэда Питта и Анджелины Джоли.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Пожары во Франции угрожают винодельне Chateau Miraval на юго-востоке страны, из-за которой судятся голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, оформившие развод в 2024 году, сообщает портал TMZ.

«Лесные пожары во Франции бушуют недалеко от знаменитого Chateau Miraval Брэда и Анджелины, и пожарным пока удается не допустить распространения пламени на это невероятно дорогое имущество», — говорится в сообщении портала.

В ноябре 2022 года Питт подал в суд на Джоли из-за разногласий касательно французской винодельни Chateau Miraval, которую они приобрели еще в браке. Питт утверждал, что его бывшая жена продала свою долю третьему лицу без его согласия.

Питт и Джоли заключили официальный брак в 2014 году, а в 2016 году впервые сообщили о решении развестись. Они оформили развод в 2024 году после долгих судебных тяжб.

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